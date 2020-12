Il video che proponiamo è stato registrato attorno alle 17.45 in Corso Moretti, all’incrocio con via Ugo Bassi, in piena zona “shopping”, anche se oggi, 24 dicembre, si può uscire soltanto per motivi di stretta necessità

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una Vigilia di Natale per forza di cose condizionata dalle misure prese per il distanziamento sociale a causa dell’epidemia Covid-19. E’ così in tutta Italia – e non solo – e ovviamente anche nel Piceno e a San Benedetto.

Il video che proponiamo è stato registrato attorno alle 17.45 in Corso Moretti, all’incrocio con via Ugo Bassi, in piena zona “shopping”, anche se oggi, 24 dicembre, tutta Italia è Zona Rossa e si può uscire soltanto per motivi di stretta necessità.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.