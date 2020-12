jDIRITTI AL PUNTO – UNA RUBRICA DELL’AVVOCATO ANDREA BROGLIA

Ogni contratto di locazione deve obbligatoriamente essere scritto e registrato all’Agenzia delle Entrate. In difetto di tali requisiti, il contratto è nullo e il locatore non potrà esperire la procedura di sfratto.

E quindi, come fare a mandare via un inquilino moroso a cui il locatore ha affittato affittato l’immobile in nero?

E’ possibile attivare la cosiddetta azione di occupazione senza titolo. Trattasi di una causa ordinaria più lunga e costosa rispetto ad un procedimento di sfratto, dove il locatore potrà richiedere il possesso del proprio bene ma non potrà esigere i canoni di locazione non versati dall’inquilino. Si potrà soltanto richiedere un’indennità di occupazione che è una sorta di indennizzo per la perdita economica subita, comunque inferiore ad un normale canone di affitto.

Il giudice potrà denunciare il locatore alla Guardia di Finanza o all’Agenzia delle Entrate?

No. L’obbligo per i magistrati di comunicare l’episodio alle autorità inquirenti scatta solo in presenza di illeciti penali, mentre l’affitto in nero non costituisce un reato. E’ solo un illecito tributario, un’evasione fiscale.

