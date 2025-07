MONTEPRANDONE – Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per richiedere i contributi per il pagamento dei canoni di locazione.

Il contributo è destinato a soggetti in possesso di cittadinanza italiana o dell’Unione Europea. Gli extracomunitari devono avere un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno biennale, residenza anagrafica nel Comune di Monteprandone da almeno 24 mesi e nell’alloggio per cui si richiede il contributo, assenza di proprietà, usufrutto o altro diritto reale su un alloggio adeguato da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, valore ISEE ordinario 2025 non superiore a € 7.002,97.

Il contratto di locazione regolarmente registrato, in regola con le annualità deve avere un canone mensile (escluse spese accessorie) non superiore a € 650,00, l’ appartamento classificato come civile abitazione (escluse categorie A/1, A/8, A/9 e alloggi ERP).

Le domande possono essere presentate fino al 12 settembre 2025 secondo le modalità indicate nell’avviso, scaricabile su www.comune.monteprandone.ap.it , dove sono disponibili anche il modulo e l’elenco degli allegati necessari.

“Per il 2025 abbiamo deciso di istituire un fondo comunale dedicato al sostegno abitativo delle famiglie più fragili. .– spiega l’Assessore alle Politiche per l’Integrazione Sociale, Stefania Grelli – È un intervento concreto, pensato per rispondere ai bisogni reali di chi oggi si trova in difficoltà nel sostenere le spese legate alla casa. Con questo fondo, l’Amministrazione comunale vuole offrire un aiuto diretto, tempestivo e mirato, capace di alleggerire il peso di situazioni che rischiano di diventare emergenze silenziose. Una scelta politica e sociale di attenzione, vicinanza e responsabilità

La misura nasce da una scelta condivisa con l’Assessore al Bilancio Maurizio Maurizi che ha lavorato per reperire le risorse necessarie all’attivazione del fondo. Un impegno concreto, frutto della volontà dell’Amministrazione di utilizzare in modo mirato le risorse comunali per affrontare le fragilità sociali più urgenti.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi in orario d’ufficio, dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00, al Servizio Servizi Sociali di Monteprandone tel. 0735.710935/41 e alla Delegazione di Centobuchi tel. 0735.710825.