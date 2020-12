di Mauro Scipioni

GROTTAMMARE – Scatti d’autore per un 2021 fuori dal tempo. Un Calendario 2021 curato dall’esperto fotografo grottammarese Dino Cappelletti, che verrà spedito alle coppie di Grottammare che festeggeranno l’anno prossimo importanti anniversari di nozze. Nella presentazione, avvenuta in modalità remota, erano presenti anche il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini ed il Presidente del Consiglio Comunale Stefano Troli, che ha curato la parte organizzativa del progetto.

“Da diversi anni con la Festa della Famiglia era nostra abitudine incontrare le coppie che festeggiano gli anniversari di nozze nella sala consiliare, facendo anche il punto sulla demografia della nostra comunità – ha esordito il sindaco – quest’anno a causa del Covid non potremo procedere in tal senso, ma abbiamo voluto comunque fare un regalo come segno di speranza, a chi ha raggiunto un traguardo così importante”.

“Consegneremo gratuitamente tramite posta target questo prestigioso dono alle famiglie coinvolte, che arriverà in una elegante busta con un logo, raffigurante due fedi incrociate. Sarà il nostro modo per stargli accanto in un momento così difficile e delicato” ha concluso Piergallini.

Ha poi preso la parola l’artista grottammarese, che non ha nascosto la sua emozione nell’illustrare il primo calendario interamente dedicato alla sua città d’origine, nell’ambito di una lunga carriera che dura ormai da 36 anni. “E’ stato molto difficile scegliere le 12 immagini da mandare in stampa, il nostro borgo antico sul quale ho incentrato il mio lavoro, regala scorci di incredibile bellezza e originalità, ha affermato Cappelletti – aggiungendo come la condizione strutturale del vecchio incasato sia notevolmente migliorata negli ultimi 20 anni grazie ai lavori di ristrutturazione portati avanti dalle amministrazioni comunali nel corso del tempo.

“Il calendario è stato stampato in poche decine di copie e sarà acquistabile ad un prezzo simbolico di 10 euro, ogni stampa sarà firmata ed originale. Le foto possono essere di quest’anno, ma anche di 20 anni orsono, perché il nostro Paese Alto è rimasto sostanzialmente immutato nel tempo, e se sarà ben custodito e conservato, lo sarà anche tra 50 anni. Da qui nasce il sottotitolo della mia opera, Immagini senza tempo, a sottolinearne l’immutabile bellezza dei luoghi ritratti nelle immagini”, ha terminato.

Le coppie che festeggeranno almeno 25 anni di nozze nel 2021 a Grottammare saranno ben 178, e più di 20 avranno la fortuna di poter celebrare oltre 60 anni di matrimonio, col record di un unione che dura da ben 73 anni. La nostra redazione non può esimersi dal fare i migliori auguri a tutti gli sposi che arriveranno ad un traguardo così prestigioso.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.