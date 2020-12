SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dall’inizio del mese di novembre i servizi di supporto ed inclusione sociale sono ripresi sia attraverso colloqui telefonici che su appuntamento, nella sede di via Tedeschi del Comitato Sanbenedettese di Croce Rossa Italiana.

Dopo le attività di trasporto infermi, emergenza 118, pronto farmaco, pronto spesa e spesa SoSpesa della sede Cri di ViaTedeschi anche i servizi di supporto ed inclusione sociale del Comitato di San Benedetto del Tronto sono stati riattivati dopo il periodo estivo.

Lo Sportello di Ascolto, ha ripreso la piena operatività, modificando solo la modalità di accesso e i giorni in cui il personale preposto psicologo e Ops accoglieranno gli utenti e le diverse richieste che perverranno alla linea telefonica dedicata.

Saranno infatti i giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì che vedranno gli operatori volontari Cri impegnati nelle diverse attività proprie della sede locale .

Gli interventi dello Sportello Sociale saranno finalizzati al sostegno dei nuclei familiari, delle singole persone e in particolare gli interventi verteranno su:

funzioni di accoglienza e spazio di ascolto presso lo sportello sociale conattività̀ di front office e di back office, oltre che con colloqui telefonici,per l’accoglienza della domanda;

attività di informazione e orientamento sui diversi servizi offerti sia dalla C.R.I. che dagli enti pubblici e privati, nonché́ dalla rete del terzo settore, presenti nel territorio;

attività di accompagnamento personalizzato e mirato all’accesso ai servizi/interventi/prestazioni, dell’utente accolto presso di diversi servizi del territorio;

attività di supporto alla compilazione della modulistica e alla presentazione della documentazione necessaria per l’attivazione dei servizi/prestazioni;

attività̀ di supporto legale e psicologico per la donna,in collaborazione con i Centri Anti-Violenza territoriali econ il Consultorio Familiare. Inoltre consulenze per immigrati e per soggetti che vivono in condizione di discriminazione;

Nello specifico, previo appuntamento e contatto con la linea telefonica dedicata 350-0029603 – sociale@crisanbenedettodeltronto.itsi può accedere allo Sportello di Ascolto, sia tramite colloquio telefonico che per prenotare il proprio appuntamento.

L’eventuale accesso alla sede Cri sarà consentito solo alle persone munite di mascherina, previa disinfezione delle mani e comunque nel rispetto delle misure di prevenzione dal contagio Covid-19 tuttora in vigore.

