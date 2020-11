SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 27 novembre alle ore 21 si terrà sulla piattaforma Zoom l’incontro organizzato dall’ufficio diocesano per il Sovvenire dal titolo: “L’8×mille al servizio del territorio“.

L’incaricato diocesano Simone Incicco dichiara: “Stiamo vivendo dei mesi difficili per via della crisi economica e della pandemia e in questo momento questo tema potrà sembrare secondario. Purtroppo non lo è per il futuro del sostentamento economico della Chiesa e per tutte le attività caritatevoli che ogni giorno porta avanti”.

Solo la Caritas diocesana in un anno distribuisce oltre 50 mila pasti caldi, senza considerare la rete delle Caritas parrocchiali che ogni giorni assistono migliaia di persone: “Per questo motivo riteniamo importante sensibilizzare alla firma dell’8xmille a favore della Chiesa Cattolica. Inoltre, si potrà fare un’operazione di trasparenza sulle cifre, come per la remunerazione del clero, dove spesso troviamo sui social cifre astronomiche. Concretamente un sacerdote appena ordinato, pagate le tasse, ha una integrazione netta mensile di 903,52 euro, mentre un Vescovo ai limiti della pensione di 1.404,96 euro”.

Prenderanno parte all’incontro, aperto a tutti i cittadini il Vescovo della diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto, monsignor Carlo Bresciani, Alessandro Molini, Incaricato regionale Marche Sovvenire, Don Gianni Croci, direttore della Caritas Diocesana, Debora Cozza, segretaria nazionale commercialisti cattolici, Don Vincenzo Catani e il giornalista teologo Nicola Rosetti.

Durante la serata si avrà la possibilità di conoscere tutte le opere che sono state realizzate sul territorio grazie ai fondi dell’8xmille, in particolare si entrerà virtualmente in Caritas e si conoscerà da vicino il “Poliambulatorio Amico” e il progetto “Una casa anche per te”.

Inoltre don Vincenzo Catani testimonierà come è importante per il sostentamento dei sacerdoti la firma dell’8xmille alla Chiesa Cattolica.

Durante l’incontro ci sarà anche il saluto della dott.ssa Marcella Caradonna, Presidente nazionale commercialisti cattolici.

Tutte le info per potersi connettere alla piattaforma ZOOM saranno pubblicate il giorno dell’incontro su https://us02web.zoom.us/j/82515606630?pwd=NlN2RlY0TnE3UkFVbmFWZ2dRb3QvUT09

ID riunione: 825 1560 6630

Passcode: 104794

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.