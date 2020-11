GROTTAMMARE – “La S.S.D. Grottammare Calcio 1899 comunica che, nella notte tra il 24 e il 25 novembre, alcuni individui si sono introdotti furtivamente all’interno dello stadio ‘Filippo Pirani’ di Grottammare. Al momento la società biancoceleste è in fase di accertamento su quanto accaduto”.

Così il club in una nota diffusa nel pomeriggio di oggi, 25 novembre: “È in corso un inventario di tutti i beni presenti all’interno della struttura sportiva per verificare l’ammontare del valore sottratto. All’interno del centro sportivo sono stati rilevati ingenti danni ai locali della segreteria, ai magazzini e al bar presente nell’area hospitality”.

“Nella mattinata odierna sono stati avvertiti i carabinieri della Stazione di Grottammare che sono celermente intervenuti e presso i quali verrà sporta regolare denuncia dopo aver appurato i danni e i beni sottratti” concludono dalla società.

