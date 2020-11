Contestualmente, è partita la comunicazione alle famiglie della sospensione del servizio tramite i canali informativi in uso tra scuola e genitori.

GROTTAMMARE – Scuolabus sospeso a partire da domani, venerdì 20 novembre, a Grottammare.

La decisione è stata presa questo pomeriggio, nell’apprendere che un addetto al servizio è risultato positivo al tampone Covid-19.

L’amministrazione ha avviato il protocollo di sicurezza, contattando immediatamente l’Asur competente, e insieme ai responsabili è stato concordato di sospendere in via del tutto prudenziale il servizio per tutelare la salute degli alunni.

La data di riattivazione del trasporto scolastico sarà tempestivamente comunicata non appena saranno completati tutti gli accertamenti necessari.

