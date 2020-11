Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Il sindaco Pasqualino Piunti ricorda che dal 6 novembre, ogni sera, dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”.

Così, in una nota diffusa il 7 novembre, il Comune di San Benedetto: “Questa disposizione, così come le altre contenute nell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la prevenzione della diffusione del contagio, sarà questa sera oggetto di specifici controlli da parte delle forze dell’ordine nell’ambito dell’apposito servizio coordinato dalla Questura di Ascoli Piceno”.

