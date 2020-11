RIPATRANSONE – Di seguito una nota del personale della Rsa di Ripatransone in merito alla trasformazione della struttura in luogo per degenza di malati Covid-19.

RIFLESSIONI A VOCE ALTA

Noi, personale della Rsa di Ripatransone, vogliamo condividere alcune riflessioni su quanto sta accadendo presso la nostra struttura.

Come avrete sentito dai Tg locali o letto dalla stampa locale o sui social, stanno trasferendo gli ospiti per convertire l’Rsa in struttura Covid.

Tutti conosciamo la situazione nel nostro territorio: ormai ognuno di noi ha almeno un conoscente positivo in isolamento, i malati Covid aumentano e servono posti letto in aree dedicate per curarli; questa è la realtà che non vogliamo assolutamente mettere in discussione.

L’unica questione sulla quale vogliamo invitare a riflettere, è quella della scelta di utilizzare delle Rsa per questo.

Gli anziani vengono definiti ormai da tempo “persone fragili” e tanto più lo sono quelli accolti in una Rsa che hanno l’aggravante di non essere autosufficienti e con patologie (mai una sola!). Talvolta basta un banalissima febbre o una brutta notizia, per rompere quel labile equilibrio a cui è legata la loro vita ed noi che ci lavoriamo li abbiamo visti tante volte: iniziano a mangiare sempre meno, ad aggravarsi, non reagiscono e si lasciano morire.

Gli ospiti che stanno da noi o in qualsiasi altra struttura, hanno già dovuto adattarsi allo stress, alla rabbia e al dolore provocati dall’istituzionalizzazione: dall’oggi al domani si sono ritrovati in un posto sconosciuto, non autonomi e senza poter decidere più nulla per loro stessi; nuovi ritmi, nuovi orari, nuovi luoghi, nuovi volti e persone sconosciute che li toccano, li accudiscono e li vedono nei loro vissuti più imbarazzanti.

Pochi sono quelli che accettano il fatto di non poter tornare a casa; a volte viene da sorridere a sentirli dire «quando torno a casa faccio… » oppure che ti chiedono «a che ora passa il medico?» perché credono di stare in ospedale e aspettano la dimissione, e poi ci sono quelli che perennemente ti chiedono di aprire il cancello perché devono andare a casa. E questo nonostante che stiano qui da anni.

Poi col passare del tempo li vedi ogni giorno un po’ più tranquilli e rilassati, cominciano a sorridere tra loro e con noi e a poco a poco quei ritmi sempre uguali, vedere sempre le stesse facce, sedersi sempre allo stesso posto diventa per loro una sicurezza e guai se arrivi a cambiarli mezz’ora dopo, o se il pranzo tarda ad arrivare o se gli metti seduta vicino una vecchietta diversa dalla solita: dovreste vederli come si arrabbiano.

Ma non sempre per tutti è così: alcuni non si adattano e non ce la fanno a superare il primo malanno che gli capita.

Quest’anno è arrivato anche il Covid. Purtroppo per proteggerli abbiamo dovuto vietare gli ingressi a gente esterna per ridurre il rischio di contagio e così gli è stato tolto anche il conforto che ricevevano dalle visite dei loro cari; un ulteriore stress che ha minato ancor di più quei fragili equilibri. Sono più nervosi, arrabbiati e tristi. Alcuni di loro continuano a chiedersi «cosa ho fatto di male che i miei figli non vengono più a trovarmi?», perché la demenza non permette di ricordare che c’è in corso una pandemia. E noi lì ad accarezzarli e a tranquillizzarli. Siamo diventati ancor di più loro punto di rifermento ed anche noi, a volte, ci siamo lasciati andare alla commozione insieme a loro.

Ora li costringono ad andarsene, ad abbandonare le poche sicurezze che hanno, a trasferirsi da soli (perché i familiari non potranno esserci questa volta!) in posti nuovi e a ricominciare tutto da capo.

Quanti di loro avranno le energie necessarie per superare anche questo? Quanti non ce la faranno?

Chi ha preso questa decisione ha veramente valutato tutto? O hanno guardato solo le piantine della struttura per valutarne l’idoneità?

Possibile che non si possano recuperare dei posti letto in altre parti, senza mettere a repentaglio la vita di questi anziani?

Davvero per curare delle persone dobbiamo rischiare la vita di altri? O si pensa che la vita di queste persone valga meno di altre?

Queste le riflessioni che vogliamo condividere.

Nessuno ci ha informato di questa scelta e tantomeno hanno chiesto il nostro parere, ma non importa! Noi continueremo il nostro lavoro: assistere persone che hanno perso la salute di qualsiasi età, sia Covid che non-Covid, qui o altrove (neanche questo è dato sapere!).

Di una cosa però siamo certi:

NON SAREMO COMPLICI DEL DECESSO DI ANCHE UNO SOLO DI QUESTI ANZIANI COL NOSTRO SILENZIO.

Buona riflessione.

