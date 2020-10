SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella giornata di ieri 22 ottobre sono state rese note, attraverso il consueto comunicato, le decisioni del Giudice Sportivo di Lega Pro.

Per quanto riguarda le due formazioni che si affronteranno domenica pomeriggio al Riviera delle Palme non ci sono state deliberazioni in merito, ma solo la notifica delle varie ammonizioni a carico dei giocatori sanzionati nel turno infrasettimanale: Enrici, De Ciancio e D’Angelo per la Samb (tutti alla prima sanzione); Castiglia e Diogo (rispettivamente alla terza e seconda infrazione).

In vista del match da segnalare nel Modena il rientro tra i convocabili di Pergreffi e Mignanelli che hanno entrambi scontato la squalifica.

Per ciò che attiene alle modalità di acquisto dei biglietti la Sambenedettese comunica che la gara Samb vs Modena in programma domenica 25 ottobre 2020 alle ore 15 sarà aperta a 1000 spettatori come da Dpcm del 13 ottobre 2020:

PREZZI

TRIBUNA EST MARE Prezzo unico 20 Euro

TRIBUNA LATERALE NORD Prezzo unico 20 euro

TRIBUNA CENTRALE Prezzo unico 40 euro

Nel ricordare che non sarà attiva la vendita nel botteghino dello Stadio Riviera delle Palme, è necessario utilizzare le seguenti modalità:

ONLINE: Per acquistare il biglietto bisogna registrarsi al sito www.vivaticket.com e creare un account. Cercare l’evento Sambenedettese-Modena e acquistare il tagliando che, una volta acquistato, sarà inviato via mail. Stamparlo e riempire la parte dedicata all’autocertificazione in materia di Covid19. Se non sarà compilato in maniera corretta non sarà garantito l’accesso.

Prelazione Samb Pack esclusivamente giovedì 22 ottobre dalle 14.00 alle 17.30

Vendita libera da venerdì 23 ottobre dalle 8 del mattino fino alle 15 di domenica 25 ottobre

RIVENDITE: E’ possibile acquistare il biglietto attraverso i classici punti vendita Vivaticket a partire da sabato 24 ottobre dalle 8.00 del mattino e fino alle 15.00 di domenica 25 ottobre. Acquistando il biglietto sarà necessario dotarsi dell’autocertificazione (CLICCA E STAMPA) senza la quale non sarà possibile accedere allo stadio.

Rivendite da sabato alle 8.00 del mattino

Per ciò che riguarda il vademecum comportamentale La Samb ricorda poi di:

esibire all’ingresso: biglietto, documento d’identità e l’autocertificazione

indossare la mascherina e mantenere le distanze durante la fase di afflusso e di deflusso all’interno dello stadio

rispettare il posto assegnato

divieto di striscioni e bandiere

