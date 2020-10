Il progetto prevede lo svolgimento gratuito di attività sportiva pomeridiana, garantendo non solo il tesseramento all’HC Monteprandone, ma pure l’immissione dopo qualche lezioni nelle squadre Under 13 e Under 15.

MONTEPRANDONE – L’HC Monteprandone si è posto una nuova sfida con l’obiettivo di rafforzare il radicamento nel territorio e incentivare la pratica della pallamano. Gratis.

La società marchigiana lancia infatti Sport per tutti, un’iniziativa pensata per il settore giovanile blu e aperto ai ragazzi e alle ragazze dai 10 ai 14 anni. Un progetto finalizzato ad aiutare le famiglie e ad assicurare a tutti il diritto a fare sport. Sport per tutti prevede lo svolgimento gratuito di attività sportiva pomeridiana, in totale sicurezza, nel rispetto delle norme anti-Covid, garantendo non solo il tesseramento all’HC Monteprandone, ma pure l’immissione dopo qualche lezioni nelle squadre Under 13 e Under 15.

Quartier generale il palazzetto di via Colle Gioioso, con i lavori per il rifacimento del tetto che tra qualche settimana saranno completati. Quanti fossero interessati ad aderire all’iniziativa possono contattare i seguenti numeri: 329/1092055 (Raffaele), 335/8471444 (Sonia) e 346/3612414 (Martina).

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.