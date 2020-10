Avvisati tutti gli studenti che potranno rientrare nelle aule, ad eccezione di coloro che sono in isolamento domiciliare in attesa di sviluppi da indagini epidemiologiche dell’Asur

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alunni, in Riviera, nuovamente a lezione in presenza.

Riapre la Scuola Curzi a San Benedetto il 6 ottobre dopo la chiusura odierna e cautelativa per permettere una sanificazione della struttura dopo l’accertamento di un caso positivo in una classe rilevato nei giorni scorsi.

Avvisati tutti gli studenti dalla dirigenza scolastica che rientreranno in aula: solo gli alunni di una classe proseguiranno l’isolamento domiciliare in attesa degli sviluppi delle indagini epidemiologiche compiute dall’Asur.

“Si ricorda ai genitori che gli alunni sottoposti a test diagnostico non possono frequentare le lezioni fino a notizia di esito negativo del tampone e che al rientro a scuola dovranno produrre attestazione, del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità, come disposto dai documenti nazionali e regionali” si legge in una nota dell’Isc Centro di San Benedetto.

Riapre anche la scuola Caselli in via Moretti: restano però a casa, anche in questo caso, gli alunni in attesa degli sviluppi delle indagini epidemiologiche compiute dall’Asur.

Riaprono anche municipio, biblioteca “Lesca” e mense scolastiche dal 6 ottobre. Ok al trasporto disabili per i centri diurni.

Sanificazione effettuata, oggi, in queste strutture.

