E anche tutti i servizi comunali, sempre per oggi 5 ottobre

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito un’altra nota del Comune di San Benedetto diffusa alla stampa alle 8.33 di oggi, lunedì 5 ottobre, dopo quella inviata alle 7.29.

Il Sindaco Pasqualino Piunti ha disposto in via prudenziale la sospensione per la giornata odierna, 5 ottobre, di tutti i servizi comunali, ivi compreso quello delle mense scolastiche.

Inoltre , a parziale rettifica di quanto precedentemente comunicato, il servizio di trasporto sospeso è solo quello dei disabili per i centri diurni in quanto il personale preposto potrebbe essere stato a contatto con la persona risultata positiva o con colleghi che con quest’ultima hanno avuto contatti.

Gli scuolabus funzionano regolarmente.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.