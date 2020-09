RICCIONE – Come tutti gli altri sport, anche il pattinaggio corsa sta lentamente riprendendo i ritmi anteriori alla pandemia di Covid-19. Questo fine settimana, a Riccione, nella splendida location di Viale Ceccarini, si sono svolti il Campionato italiano dei 100 metri in corsia per le categorie Assoluti, Junior e Senior, il Campionato italiano di maratona per le categorie Junior, Senior e Master e il Campionato italiano di mezza maratona per la categoria Allievi.

La Rolling Pattinatori “D. Bosica” di Martinsicuro, guidata dall’allenatore Guido Cicconi, ha partecipato con la una folta schiera di atleti, conquistando medaglie d’argento e di bronzo, nonché ottimi piazzamenti. Argento per Asja Varani nei 100 metri sprint Seniores con il tempo di 11.387, bronzo per Edda Paluzzi nella maratona 42 km Seniores in 1:18:58. Nella categoria Juniores, terzo posto per Letizia Soriani nei 100 metri sprint con 11.639 e secondo per Alessio Clementoni nella maratona 42 km, conclusa in 1:10:08.782. Tra gli Allievi, quarta Miriama Tounckara nei 100 metri sprint in 11.692, secondo Giosuè Neve nella mezza maratona 21 km, terminata in 35:17.

Si segnalano anche le prestazioni di: Yuri Soriani, Simone Soriani e Iuliano Maoloni nei 100 metri sprint Seniores, Martina Comodo nella maratona 42 km Juniores, Oreste Velenosi nei 100 metri sprint Juniores, Chiara Cognigni nei 100 metri sprint Allievi e nella mezza maratona 21 km Allievi, Lorenzo De Angelis e Giosuè Neve nei 100 metri sprint Allievi.

A questo link è possibile consultare tutti i risultati della gara.

