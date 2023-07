MARTINSICURO – Una grande festa dello sport e del pattinaggio quella che è andata in scena nel fine settimana a Martinsicuro. La splendida pista di Lungomare Europa della cittadina teramana il teatro di gara del Campionato Italiano di Pattinaggio Corsa 2023, dedicato alle categorie Allievi e Ragazzi. Una manifestazione organizzata dalla ASD Rolling Pattinatori Bosica e dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici, con il supporto del CONI e il patrocinio della Provincia di Teramo, della Regione e del Comune.

Una tre giorni che ha regalato emozioni forti a tutti gli appassionati e ai tanti spettatori presenti, da venerdì 28 ad oggi, Domenica 30 luglio. Oltre 450 i partecipanti e più di 60 le Società iscritte, in rappresentanza di tutte le regioni dello Stivale, comprese Sicilia e Sardegna. Campionato 2023 che ha visto la partecipazione di molti dei più forti pattinatori a livello europeo della categoria Allievi. Presenti infatti a Martinsicuro alcuni dei nuovi campioni continentali, freschi di uno o più titoli individuali e di squadra, conquistati in Francia, ai recenti Europei di Valence D’Agen. Giovanissimi talenti italiani come Sofia Paola Chiumento, Cristian Scassellati, Asia Negri, Giorgio Ghisio Erba, Adam Maiorca, Giole Citterio, Rita De Gianni, Elisa Folli.

Tra gli abruzzesi presenti al Campionato di Martinsicuro in evidenza due giovanissimi atleti della Rolling Bosica. Giorgia Salvemme Fossemò, capace di conquistare due titoli italiani della categoria Ragazzi, nella 3000 m punti e nella 5000 m eliminazione. Stefano Consorti, bronzo nella 500 m sprint Allievi maschile.

“Per noi è stato motivo di grandissimo orgoglio aver potuto ospitare una manifestazione di questa portata nella nostra città – ha sottolineato il vice presidente della Rolling Bosica, Tina Bosica – Abbiamo realizzato un sogno, anche grazie al supporto della Federazione (FISR). Molto importante per noi l’aiuto arrivato dalle Istituzioni, dal Comune e dal CONI. Un applauso va fatto a tutti i volontari che hanno lavorato senza risparmiarsi per l’evento”.

Un grande successo quindi per il Campionato 2023 che ha chiuso questo caldissimo mese di luglio nel migliore dei modi, in Abruzzo, a Martinsicuro, con le emozioni che solo il pattinaggio Corsa, come pochi altri sport, riesce a regalare. Titoli 2023 delle categorie allievi e ragazzi assegnati e appuntamento lanciato per il prossimo evento internazionale che vedrà ancora la disciplina della Corsa protagonista in Italia. I Campionati Mondiali di Alte Ceccato, in programma a fine agosto. Forza Azzurri !

Risultati Campionato Italiano Ragazzi – Allievi

Martinsicuro – 28/30 luglio

5000 punti AF

Martina Castorina (Diavoli Rossi CT) Elisa Folli (Debby Roller Team RM) Giorgia Castorina (Diavoli Rossi CT)

5000 punti AM

Giorgo Ghisio Erba (Roma 7 Pattinaggio) Mattia Ricca (Anpinline MI) Adam Maiorca (Città di P. Gargallo SR)

3000m Punti RF

Giorgia Salvemme Fossemò (Rolling Bosica TE) Martina De Grado (RS Vado Ligure SV) Sara Scotto (I Falchi LI)

3000m Punti RM

Andrea Giolo (Patt. Spinea VE) Daniele Pennavaria (Vittoria Torino) Matteo Ponziani (Csen Roma Patt.)

1000m Sprint AF

Sofia Paola Chiumiento (SSD Mens Sana SI) Elisa Folli (Debby Roller Team RM) Rita De Gianni (SSD Mens Sana SI)

1000m Sprint AM

Adam Maiorca (Città di P.Gargallo SI) Giorgia Ghisio Erba (Roma 7 Pattinaggio) Gioele Citterio(ASD Brianza Inline CO)

giro crono atleti contrapposti AF

Sofia Paola Chiumiento (SSD Mens Sana SI) Carola Falco (ASD Brianza Inline CO) Ludovica Clelia Deimani (Savona Inline)

giro crono atleti contrapposti AM

Cristian Scassellati (Fortitudo Fabriano AN) Guglielmo Lorenzoni (SSD Mens Sana SI) Tommaso Ceccarello (AHP Padova ASD)

giro crono atleti contrapposti RF

Vittoria Andreetta (AHP Padova ASD) Giulia Marelli (ASD Brianza Inline) Sara Passero (Pol. Bellusco MB)

giro crono atleti contrapposti RM

Filippo Ravelli (ASD Inline 360 MI) Jacopo Bedin (Skating C. Pertichese PD) Nicolas Incandela (Pol. Saline Trapanesi TP)

5000m eliminazione RF

Giorgia Salvemme Fossemò (Rolling Bosica TE) Arianna Cicchinè (Redblack R. Team CR) Giulia Marelli (ASD Brianza Inline CO)

5000m eliminazione RM

Matteo Ponziani (Csen Roma Patt.) Simone Piccoli (Debby Roller Team) Carlo Tagliabue (ASD Brianza Inline CO)

10000m eliminazione AF

Giorgia Castorina (Diavoli Rossi CT) Martina Castorina (Diavoli Rossi CT) Elisa Folli (Debby Roller Team RM)

10000m eliminazione AM

Giorgia Ghisio Erba (Roma 7 Pattinaggio) Gioele Citterio (ASD Brianza Inline CO) Adam Maiorca (Città di P. Gargallo SR)

1,5 giri sprint RF

Vittoria Andreetta (AHP Padova ASD) Sara Scotto (I Falchi LI) Aurora Aiello (Cardano Skating VA)

1,5 giri sprint RM

Filippo Ravelli (ASD Inline 360 MI) Simone Piccoli (Debby Roller Team RM) Nicolas Incandela (Pol. Saline Trapanesi TP)

500m sprint AF

Sofia Paola Chiumiento (SSD Mens Sana SI) Rita De Gianni (SSD Mens Sana SI) Ludovica Clelia Deimani (Savona Inline)

500m sprint AM

Cristian Scassellati (Fortitudo Fabriano AN) Lorenzo Maggioni (GP Mobili Cantù) Stefano Consorti (Rolling Bosica TE)

3000m americana Allievi F

Diavoli Rossi CT – CASTORINA GIORGIA / CASTORINA MARTINA/ SARANITI MARZIA Mens Sana SI – CHERUBINI MATILDE/CHIUMIENTO SOFIA PAOLA/DE GIANNI RITA Sport Inside SP – CAMUTO CLOE/NEGRI ASIA/RAGA MAINA

3000m americana Allievi M

Città di P. Gargallo SR – MAIORCA ADAM/PAPPALARDO MATTIA/TAGLIATA FABRIZIO Mens Sana SI – LORENZONI GUGLIELMO/MARZUCCHI TOMMASO/PIERACCINI MARCO Patt. Spinea VE – CAPOZZA CHRISTIAN/GIOLO ANDREA/SALVALAIO FILIPPO

Classifica per Società