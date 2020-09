SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, saranno ammessi al voto del 20 e 21 settembre richiedendo espressamente di poter votare al Comune di residenza.

A San Benedetto occorre far pervenire la richiesta inderogabilmente entro il 15 settembre all’indirizzo mail comunesbt@comunesbt.it o PEC protocollo@cert-sbt.it insieme ad un certificato medico rilasciato dall’Asur in data non anteriore al 6 settembre 2020 che attesti la condizione di persona sottoposta a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19.

In alternativa, occorre allegare richiesta in pdf rilasciata del sistema informatico Asur all’indirizzo https://serviziweb.asur.marche.it/marche2020 o codice identificativo dell’avvenuta richiesta rilasciato dall’operatore del call-center dell’Asur Marche (071 8705666) che può essere riportato nella dichiarazione.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio elettorale ai seguenti numeri telefonici 0735 794543 – 502.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.