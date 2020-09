CUPRA MARITTIMA – Conclusasi la stagione estiva al Cinema Margherita di Cupra Marittima riprende la programmazione in sala e lo fa portando il Cinema al cinema, proiettando in diretta la Cerimonia d’apertura della Mostra del Cinema di Venezia 2020.

Alla cerimonia seguirà la proiezione in Anteprima del nuovo film di Daniele Lucchetti Lacci, film di apertura del festival

Cosa resta della rivoluzione pone l’attenzione sul sogno infranto di una generazione.

Volevo nascondermi, in cui Elio Germano interpreta la vita tormentata di Antonio Ligabue, il film ha vinto l’Orso d’argento al Festival di Berlino 2020.

Ecco gli orari degli spettacoli:

Cerimonia di apertura Mostra del Cinema di Venezia:

Mercoledì 2 settembre

ore 19 Diretta Cerimonia di Apertura

ore 20,30 proiezione anteprima Lacci’ di Daniele Luchetti

Cosa resta della rivoluzione di Judith Davis

Giovedì 3 settembre ore 21,30

Venerdì 4 settembre ore 21,30

Sabato 5 settembre ore 19

Domenica 6 settembre ore 21,30

Lunedì 7 settembre ore 21,30

Volevo nascondermi di Giorgio Diritti

Sabato 5 settembre ore 21,30

Domenica 6 settembre ore 18,15

Saranno scrupolosamente seguite tutte le misure anti-covid. Oltre al gel per mani e alla distanza di sicurezza

Si potrà acquistare il biglietto alle casse oppure on-line senza costi aggiuntivi dal nostro sito www.cinemamargherita.com fino ad 1H prima dello spettacolo. Per emergenza covid19 i posti in sala a disposizione sono solo 50.

Anche per la stagione 2020-2021 il Cinema Margherita propone la Tessera Acec Marche. La tessera costa € 5, permette di avere 5 ingressi ridotti, più uno in omaggio, ed è utilizzabile in tutte le Sale Acec Marche.

Ingressi: euro 6,50 interi, euro ridotti

Ingresso universitari: euro 4

Ingresso Cinema d’Essai: euro 5

Info: tel 0735.778983

www.cinemamargherita.com

Manda un ‘ok’ al 391.7156986 e ricevi tutte le info sullo smartphone

