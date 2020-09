Qui tutte le notizie di ieri, 31 agosto

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Zero decessi in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 01092020 ore 18

ORE 17 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Quindici ricoverati in totale, sempre uno in Terapia Intensiva.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 01092020 ore 12

ORE 15 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1762 tamponi: 1040 nel percorso nuove diagnosi e 722 nel percorso guariti.

I positivi sono 16 nel percorso nuove diagnosi: 5 in provincia di Ascoli Piceno, 5 in provincia di Pesaro-Urbino, 3 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Macerata e uno fuori regione.

Questi casi comprendono 4 soggetti sintomatici, 4 rientri dall’estero (Grecia, Kosovo, Albania), 2 rientri dalla Sardegna, 5 contatti in setting domestico e un contatto in ambiente di vita/divertimento.

Più specificamente, nel Piceno, tre casi ad Ascoli e due a Cupra Marittima: un rientro dalla Sardegna e contatti stretti di casi già accertati in precedenza.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 01092020 ore 9 revAS

ORE 14.30 Coronavirus, Abruzzo: 5 casi nelle ultime 24 ore, uno nel Teramano

ORE 14 Piunti a Ceriscioli: “Rinviare inizio lezioni. Non troviamo altri posti per i seggi elettorali”

ORE 13 Recupero delle liste di attesa, nella Marche 17 milioni di fondi straordinari

ORE 12.30 Trasporto pubblico locale e scolastico: capienza all’80%, mascherina obbligatoria e regole per l’igiene anti-Covid

ORE 12 Scuolabus, a Grottammare posti limitati. Tutte le info, anche per le domande

ORE 9.30 Scuola, la Ministra Lucia Azzolina: “Anno duro per studenti e docenti ma segnerà nuovo percorso. Fiera di tutti voi”

