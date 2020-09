Dal 2 al 5 settembre, i due poeti olandesi presenteranno i loro libri in Abruzzo attraverso quattro tappe

PESCARA – Cultura e poesia fanno il giro dell’Abruzzo.

Mercoledì 2 settembre, alle ore 21, a Torano Nuovo, nel piazzale della scuola media, inizierà il tour di presentazioni dei due libri dei poeti olandesi Willem van Toorn e Ineke Holzhaus: “La camera dei ragazzi” e Controluce”, entrambi tradotti da Patrizia Filia e pubblicati dalla Di Felice Edizioni di Martinsicuro, con il sostegno della Fondazione Nederlandese per la Letteratura. Questo primo incontro, organizzato dall’università popolare e del tempo libero della Val Vibrata in collaborazione con il Comune di Torano Nuovo, sarà presentato da Leandro Di Donato e vedrà anche la partecipazione dell’editrice Valeria Di Felice.

Giovedì 3 settembre, alle ore 18, alla libreria Mondadori di Pescara, si svolgerà la seconda presentazione organizzata dalla Casa della poesia in Abruzzo “G.D’Annunzio”, dove interverrà il presidente Dante Marianacci.

Il terzo appuntamento, in collaborazione con la Compagnia dei Merli Bianchi, è previsto per venerdì 4 settembre alle ore 18,30 a Teramo, presso la Casa di Lucio. In programma anche alcune letture a cura dell’attrice Margherita Di Marco.

La tappa conclusiva sarà sabato 5 settembre, alle ore 21, presso la sala consiliare del Comune di Martinsicuro dove, in occasione del XII Premio Letterario Internazionale Città di Martinsicuro, i due poeti Willem van Toorn e Ineke Holzhaus riceveranno un Premio Speciale alla poesia.

Un nuovo appuntamento con la cultura, un’importante occasione per accostarsi con interesse e curiosità alla poesia olandese, ancora poco conosciuta in Italia.



Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.