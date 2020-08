Il 24enne attaccante argentino, che ha esordito anche in Serie A con il Torino, nelle ultime due stagioni ha giocato in Serie C con le maglie di Potenza (13 presenze e 2 reti) e Sicula Leonzio (28 presenze e 10 reti) la stagione appena conclusa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb completa anche un altro, forse l’ultimo, colpo in attacco. Si tratta di Facundo Lescano, attaccante argentino che arriva firmando un accordo triennale. Nato a Mercedes nel 1996 Lescano ha il doppio passaporto Italiano e Argentino. Inizia la sua carriera con le primaveere di Genoa e torino (con cui esordisce anche in Serie A nel 2015 a 18 anni). Il 24enne attaccante argentino nelle ultime due stagioni ha giocato in Serie C con le maglie di Potenza (13 presenze e 2 reti) e Sicula Leonzio (28 presenze e 10 reti) la stagione appena conclusa.

Ecco in video come si presenta, tramite i social della Samb, ai tifosi rossoblu:

Benvenuto Facu!👉 Tre anni di contratto per l'attaccante argentino Gepostet von Sambenedettese Calcio am Samstag, 29. August 2020

