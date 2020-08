CUPRA MARITTIMA – “Ricordo a tutti il divieto di lasciare presso le spiagge libere, ombrelloni, sdraie, lettini e similari, dopo il tramonto (il rispetto di tale norma è importante ancor più quest’anno in seguito alla riduzione degli spazi a disposizione). Ho firmato un’ordinanza che, per il rispetto delle norme anti-Covid e per garantire a più persone possibili il libero afflusso nelle spiagge, riconosce come unico sistema ombreggiante l’ombrellone mono palo, escludendo altre tipologie di attrezzature come gazebi, tende e altro”.

Così il sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni, l’11 agosto: “Ricordo infine a tutti l’importanza del rispetto delle normative antiCovid che abbiamo ben appreso e ben applicato dall’inizio della pandemia, in questo periodo di massima affluenza, dobbiamo convivere senza correre rischi e per poterci godere in sicurezza la parte più bella dell’estate”.

Il primo cittadino conclude: “Voglio ricordare che la mascherina è obbligatoria all’interno dei locali pubblici e all’aperto laddove non si riesca a rispettare il distanziamento sociale”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.