GROTTAMMARE – Il Cinema Margherita presenta la programmazione per il mese di agosto, sia in Giardino, a Grottammare, che in sala, a Cupra Marittima.

Il film che apre la settimana è Gli anni più belli il film di Gabriele Muccino candidato a 9 Nastri d’argento. Segue Cena con delitto pellicola che è stata riconosciuta come Film dell’anno agli AFI Awards. L’amore a domicilio è un’interessante novità prodotta in Italia. Anche questa settimana c’è un film di animazione per i più piccini: Il piccolo Yeti. Infine sarà proiettato in anteprima il nuovo film di Giorgio Diritti, Volevo nascondermi, in cui Elio Germano interpreta la vita tormentata di Antonio Ligabue, il film ha vinto l’Orso d’argento al Festival di Berlino 2020.

Di seguito la programmazione dal 10 al 16 agosto.

Lunedì 10 agosto ore 21,30 – Gli anni più belli di Gabriele Muccino – 9 candidature Nastri d’Argento

Martedì 11 agosto ore 21,30 – Cena con delitto di Rian Johnson – Vincitore film dell’anno Afi Awards 2020

Mercoledì 12 agosto ore 21,30 – L’Amore a domicilio di Emiliano Corapi – Novità

Giovedì 13 agosto ore 21,30 – Il piccolo Yeti di Jill Culton, Todd Wilderman – Animazione

Sabato 15 agosto ore 21,30 – Volevo nascondermi di Giorgio Diritti – Orso d’Argento Berlino 2020 – Anteprima

Domenica 16 agosto ore 21,30 – Volevo nascondermi di Giorgio Diritti – Orso d’Argento Berlino 2020 – Anteprima

Il nuovo schermo rende l’ambiente di Cinema in Giardino più accogliente e coinvolgente.

Saranno scrupolosamente seguite tutte le misure anti-covid. Oltre al gel per mani e alla distanza di sicurezza, si dovrà indossare la mascherina fino al posto assegnato dagli operatori per poi toglierla una volta raggiunta la propria sedia. Si richiederà all’ingresso una registrazione (nome, cognome, telefono e/o email), per la tracciabilità richiesta dalla normativa e un’autocertificazione per sedersi con i congiunti. Ci sono posti da uno, da due e da tre. C’è qualche regola in più, ma la magia è garantita.

Si possono acquistare i biglietti alla cassa dalle 20.30 prima delle proiezioni oppure on line senza costi aggiuntivi su www.cinemamargherita.com – www.cinemaingiardino.it

ingresso intero euro 5,50 – ridotto euro 4,50

ingresso prima visione intero euro 7 – ridotto euro 5

abbonamento euro 20 per 5 spettacoli incluse prime visioni e anteprime

In caso di pioggia a spettacolo iniziato il biglietto non verrà rimborsato

In caso di pioggia le proiezioni de Il Cinema in Giardino avverranno al Margherita di Cupra Marittima. Sarà comunicato il cambio sede alle 19,30 sui canali del cinema.

Info: tel 0735.778983

www.cinemamargherita.com

www.cinemaingiardino.it

Manda un ‘ok’ al 391.7156986 e ricevi tutte le info sullo smarphone

