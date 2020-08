SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo Bacio Terracino e Maxi lopez altro axquisto in attacco per una Samb scatenata in questo mercato. Ecco in prestito dal Ravenna Manuel Nocciolini. Finalmente sono approdato alla Samb – sorride Manuel -. Sono stato vicino ai rossoblù per ben due volte e oggi sono davvero felice di poter far parte di questo progetto ambizioso. Giocare in questa piazza per me è qualcosa di incredibile e spero che presto decidano di riaprire gli stadi perché non vedo l’ora di poter esultare sotto la Curva con i miei compagni: sono sempre stato colpito ogni volta che venivo al Riviera da avversario dallo Stadio e dalla tifoseria. Un tifo che ti accompagna e che ti spinge e non vedo l’ora di essere trascinato da questa passione: voglio dare tutto per questa maglia e dare il mio fattivo contributo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”. Un incontro con il presidente un “gomito a gomito”: “Il presidente mi ha fatto un’ottima impressione – ha concluso l’attaccante -. Ci siamo salutati e mi ha dato il benvenuto”. “Sono convinto – ha detto il presidente Serafino – che l’innesto di giocatori esperti come Manuel oltre a dare una marcia in più alla nostra Samb, sarà di sprone e di esempio per i nostri giovani”.

