L’attore napoletano riceverà dalla giuria del festival un premio alla carriera per i suoi numerosi meriti in campo cinematografico e teatrale nella serata del 14 agosto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella serata conclusiva della 4a edizione del San Benedetto Film Fest, in programma il 14 agosto prossimo dalle ore 20 presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, è prevista la presenza di un ospite d’eccezione: l’attore Gianfranco Gallo, conosciuto per il suo ruolo di Don Giuseppe Avitabile nella celebre serie tv di Sky “Gomorra”.

L’artista napoletano, classe 1961, riceverà un premio alla carriera. La decisione della giuria Del San Benedetto Film Fest di riconoscere a Gallo un premio nasce dal merito per i numerosi lavori teatrali e cinematografici dell’attore, in particolar modo le sue interpretazioni nel film “Indivisibili” e, come detto, nella fortunata serie tv “Gomorra”, dove interpretava il famigerato Giuseppe Avitabile. Nel corso del suo intervento Gallo presenterà il suo ultimo, attualissimo, lavoro letterario “Segreti e quarantene”, lavoro che sta presentando in giro per l’Italia.

Il San Benedetto Film Fest si terrà dal 9 al 14 agosto in Palazzina Azzurra con 5 serate di proiezioni (l’ultima è dedicata alle sole premiazioni). Il pubblico, che deve prenotare i 70 posti disponibili sul sito del Festival sanbenedettofilmfest.it, potrà godersi almeno due film a sera: un cortometraggio e a seguire un lungometraggio; le serate del 10 e del 12 agosto prevedono, invece, tre proiezioni.

Lo Staff del San Benedetto Film Fest

Cosimo Guadalupi – Presidente

Marco Trionfante – Direttore Artistico

Fabio Varese – Project Manager Programmazione e Allestimenti

Olga Merli – Coordinamento Giuria

Alfredo Amabili – Coordinamento Giuria

Luigi De Scrilli – Consulente Legale

Giovanni Leanza – Account Manager

Carlo Fazzini – Public Relations Manager

Streaming curato da Stefano Corona alla regia e Daniele Neroni alla parte tecnica

