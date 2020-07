SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ulteriore proroga al 10 settembre per richiedere le borse di studio riservate agli studenti iscritti agli Istituti secondari di secondo grado.

Per essere ammessi al beneficio, previsto dal Fondo unico per il Welfare dello studente e per il diritto allo studio, è necessario presentare la certificazione attestante una situazione economica equivalente (Isee 2020) non superiore a 10.632,94 €.

Le domande devono essere compilate utilizzando i moduli predisposti dal personale dei Servizi scolastici e accompagnate dall’attestazione Isee 2020

I modelli di domanda sono disponibili all’ufficio Servizi scolastici (I piano palazzo municipale), all’Ufficio Relazioni con il pubblico (piano terra) o on line, scaricabili dal sito www.comune.grottammare.ap.it (indicazioni dalla home page). Per informazioni e chiarimenti rivolgersi ai Servizi Scolastici del Comune di Grottammare: 0735739223 – scuola@comune.grottammare.ap.it.

I beneficiari saranno informati sulle modalità e i tempi di erogazione della borsa di studio, secondo le direttive ministeriali.

