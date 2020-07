SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fortunatamente, nella notte tra il 18 e 19 luglio, non si sono registrati in Riviera atti di vandalismo e risse furibonde come accaduto in precedenza.

A San Benedetto diverse chiamate al 113 per schiamazzi, ma fortunatamente nulla di apparentemente grave.

“Si è verificata una lite tra giovani dovuta all’esplosione di un petardo fuori da un locale: il Commisariato di San Benedetto del Tronto sta indagando anche attraverso la visione dei video registrati dalle telecamere poste lì vicino” dichiarano dalla Questura.

Nelle prossime ore possibili nuovi sviluppi ed eventuali provvedimenti.

