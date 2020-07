SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Guai in vista per il 30enne resosi “protagonista” in Riviera nella notte tra il 18 e 19 luglio.

Parliamo del ragazzo caduto dalla Statua del Pescatore, probabilmente in preda ai fumi dell’alcool era salito sul monumento per poi fare un volo di svariati metri.

Il ragazzo si è rotto una gamba, è stata ingessata all’ospedale di San Benedetto dopo le prime cure del 118 ma ora rischia una denuncia.

La Questura di Ascoli sta valutando provvedimenti e indaga sulla vicenda.

