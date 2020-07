SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il cortometraggio sul bullismo realizzato dai ragazzi della scuola media Curzi di San Benedetto sbarca domenica, 19 luglio, su Canale 5 dove sarà protagonista della trasmissione “Ciak Junior”, in onda alle ore 9.

Nell’ambito del programma, che quest’anno festeggia il trentennale, sarà mandato in onda il trailer di “Biciclette e Bulloni”, il filmato realizzato nel 2017 dagli alunni della 1° B coordinati dal professor Riccardo Massacci, con un’intervista a Francesco D’Angelo, interprete di Giacomino, il personaggio principale della storia.

Il cortometraggio è stato premiato a Ciak Junior sia nella categoria nazionale “miglior soggetto” che in quella internazionale con “Unesco Venice Office Medal” per “il potere trasformativo del buon esempio” che la storia del film insegna. Un’idea nata nell’ambito dei progetti promossi dall’Isc Centro, diretto dalla preside Laura D’Ignazi, per sensibilizzare gli alunni sulle problematiche legate al bullismo.

