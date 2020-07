SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con “HAMMAMET” di Gianni Amelio, il film sulla vita di Bettino Craxi interpretato da Pierfrancesco Favino, riparte mercoledì 15 luglio alle 21.30 la programmazione di “Cinema d’Amare”, la rassegna di cinema all’aperto che l’Amministrazione comunale propone da alcuni anni nell’area adiacente l’ex GIL, sede dell’Università di Camerino in via Sforza (a pochi passi da lungomare).

Affidata da quest’anno alla società NICHE srl di Morrovalle, che già ha in gestione la stagione di cinema al teatro Concordia, “Cinema d’amare” vuole offrire un’occasione di incontro con la produzione filmica italiana e mondiale grazie ad un calendario di proiezioni che alterna film di vario genere, tutti di recente uscita.

Ma c’è di più: nell’ambito della rassegna, ritornano gli appuntamenti con il cinema d’autore del Cineforum SBT “Buster Keaton”. Gli appuntamenti, come avveniva al “Concordia”, sono fissati sempre di mercoledì: il primo è appunto HAMMAMET di Gianni Amelio, seguiranno FAVOLACCE di Damiano e Fabio D’Innocenzo mercoledì 22 luglio e I MISERABILI di Ladj Lay mercoledì 29 luglio. I possessori di tessera FIC 2019/2020 pagano un ingresso ridotto di 5 euro.

“Ogni sera c’è un film diverso – dice l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri – commedia, thriller , film per bambini, con un occhio di riguardo per la produzione italiana degli ultimi mesi. Abbiamo lavorato intensamente con gli uffici e con il gestore per attivare “Cinema d’amare” nel minor tempo possibile rispettando le direttive governative in materia di prevenzione del contagio. Uso di mascherina per accedere e distanziamento saranno ovviamente necessari, ma per il resto il godimento dello spettacolo non subirà condizionamenti. E poi voglio sottolineare la rinnovata collaborazione con il Cineforum “Buster Keaton” che già avevamo riportato al Concordia durante l’inverno e che adesso collabora con noi e con il gestore della rassegna per arricchirne il cartellone. Aspettiamo sambenedettesi e turisti per riappropriarci insieme di un altro luogo della cultura”.

L’ingresso costa 6,50 euro, ridotto 5 euro per under 12 e over 65. Il calendario delle proiezioni di luglio è già definito, per gli aggiornamenti seguire la pagina Facebook “Cinema Teatro Concordia”.

IL PROGRAMMA

