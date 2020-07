GROTTAMMARE- Dopo aver ufficializzato Massimiliano Zazzetta nuovo allenatore della 1a squadra, il Grottammare calcio pensa anche al Settore Giovanile.

Ha infatti comunicato che il nuovo Responsabile Tecnico del Settore Giovanile sarà l’ex attaccante di Fermana, Tolentino, Monturanese, Civitanovese, Vis Pesaro, Arezzo, Fano, Grottammare, Maceratese, Pro Vasto (Vastese), Renato Curi Angolana, Samb, Ancona, Matelica, Folgore Falerone Montegranaro e Sangiustese Cristian Pazzi che in questo compito si avvarrà della collaborazione del preparatore atletico Francesco Paolini (che ha svolto le stesse funzioni nel Settore giovanile di Porto d’Ascoli e Samb).

Pazzi oltre che proseguire di giocare (ultime esperienze in campo col Trodica in Promozione Marche nella stagione 2016/17 e poi in 2a Categoria con Monterubbianese nella stagione 2017/18, Spes Valdaso nella stagione 2018/19 e Montottone Grottese in questa stagione interrotta dal virus 2019/20) nell’ultimo periodo è stato al servizio del Settore giovanile della Spes Valdaso.

Questo il comunicato originale apparso sul sito e la pagina facebook ufficiale del Grottammare calcio:

Diamo il benvenuto a Cristian Pazzi che ricoprirà incarico di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile.

Al suo fianco ci sarà Francesco Paolini come preparatore atletico dello stesso settore.

A tutti e due la Società augura buon lavoro!

