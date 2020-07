SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Santiago Chacòn, a San benedetto per le visite mediche, sta per diventare un nuovo calciatore della Samb. Ha 28 anni e il suo ruolo è quello di trequartista. Iniziata la carriera nel 2011 come un potenziale crack con l’Huracan, squadra di Buoenos Aires che fa la Serie A argentina e che ha avuto giocartori storici fra le sue fila, come Ardiles, campione del mondo con Mario Kempes nel 1978.

Chacòn, che l’anno scorso era al Bangor di Serafino, ha anche un passato in Uruguay con il Villa Teresa e con il San Martin e Santamarina (Serie B) in Argentina prima di approdare in Galles. Dalle statistiche reperibili online non risulta mai aver segnato una rete in carriera, si guardino i suoi profili su Wikipedia e Transfermarkt. CLICCA QUI E QUI

Qui sotto un video con alcune sue giocate.

