GIULIANOVA – Criminale beccato dalle Forze dell’Ordine lungo la costa teramana nella mattinata del 3 luglio.

I carabinieri della Stazione di Pineto hanno arrestato in flagranza di reato per tentato furto in abitazione un 33enne di Avezzano. L’uomo stava tentando di forzare la porta d’ingresso di un appartamento nel centro abitato di Giulianova, quando sono intervenuti i Carabinieri, allertati da alcuni residenti, cogliendolo in flagranza di reato.

“Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto nelle camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Giulianova in attesa dell’udienza di convalida” affermano dall’Arma abruzzese in una nota.

