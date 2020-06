SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa ieri sera, domenica 28 giugno, la prima edizione estiva post Covid de l’Antico e le Palme a San Benedetto del Tronto. Ottimi i risultati registrati a partire dalle presenze negli hotel di espositori e turisti che hanno dato respiro ad un settore fortemente in crisi, fino ad una presenza diffusa dei molti visitatori che sono tornati finalmente in Riviera.

Gli organizzatori si dichiarano soddisfatti sia per la qualità degli stand in mostra sia per l’afflusso ordinato degli acquirenti. “L’impegno profuso e l’attenzione per il rispetto delle norme anti covid hanno avuto il risultato sperato” dichiara Maria Brandozzi organizzatrice de l’Antico e le Palme, “la presenza nelle reti nazionali come Studio Aperto e TGCom24 sono occasioni straordinarie per promuovere San Benedetto del Tronto in tutta Italia. Anche le visite guidate alla scoperta della città sono state accolte bene dai turisti e residenti che in piccoli gruppi sono stati condotti per il borgo antico da guide turistiche abilitate”.

Le misure di sicurezza sono state garantire anche grazie alla presenza fissa dell’associazione Nazionale Carabinieri Gruppo Volontari di San Benedetto che ha presieduto l’area del mercato per attenzionare i visitatori al rispetto delle norme. Giovanni Erbuto, rappresentante locale dell’Associazione dichiara “non ci sono stati problemi grazie anche alla collaborazione dei visitatori che hanno dimostrato sensibilità indossando anche all’aperto le mascherine di protezione e seguendo i percorsi obbligati posti davanti gli stand”.

La manifestazione, punto di riferimento nel settore dell’antiquariato e modernariato in campo nazionale, si è dimostrata anche questa volta all’altezza delle aspettative. Sulla base di questa esperienza l’edizione di agosto si prospetta di successo e lascia ben sperare per il turismo sambenedettese.

Prossima edizione: dal 21 al 23 agosto, orario dalle 17 alle 24.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.