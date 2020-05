Per quanto riguarda i posteggi isolati che somministrano alimenti e bevande, è per il momento vietato il consumo sul posto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A completamento del processo di graduale riapertura di tutte le attività commerciali di San Benedetto che non operano in sede fissa, il sindaco Pasqualino Piunti ha firmato l’ordinanza che consente la riapertura anche dei mercatini stagionali di viale Marinai d’Italia e di via Bellini/via dei Mille a Porto d’Ascoli, nonché dell’intero mercato del sabato di via Toti a Porto d’Ascoli e dei posteggi isolati e in forma itinerante.

La riapertura è condizionata al rispetto delle note misure di sicurezza, ad iniziare dalla creazione di percorsi a senso unico all’interno dei mercati, e all’uso di dispositivi di protezione individuale.

Per quanto riguarda i posteggi isolati che somministrano alimenti e bevande, è per il momento vietato il consumo sul posto.

L’Associazione Nazionale Carabinieri collaborerà per far rispettare le prescrizioni.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.