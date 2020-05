SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla metà di marzo 2020, mentre l’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto veniva destinato al Covid-19, nasceva la iniziativa della Omnibus Omnes “Un Respiro di Solidarietà” per la donazione di un ventilatore polmonare. Una raccolta fondi tra privati cittadini che è andata a buon fine in questo fine maggio, con i lunghi tempi di attesa per la consegna dello strumento dovuti alla enorme richiesta degli ultimi mesi per il tipo di apparecchio.

Attraverso il contatto diretto tra Giuseppina Petrelli, Primario di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza all’Ospedale di San Benedetto e la dirigenza dell’Ospedale, e Raffaella Milandri Presidente della Omnibus Omnes, è stata formalizzata la donazione che ha portato alla consegna dell’apparecchio.

Dice la Petrelli: “Grazie della donazione davvero utile e preziosa. Il ventilatore è utilizzabile sia per il reparto Covid che per la ripresa della normale operatività del reparto. In questi mesi l’Ospedale di San Benedetto ha dato il massimo, con una squadra eccellente: medici, caposala, infermieri, O.S. ma anche gli operatori delle pulizie e della sanificazione. Un lavoro duro e sfiancante, ma abbiamo ottenuto ottimi risultati. Abbiamo sentito il calore della cittadinanza, che si è dimostrato anche attraverso questa donazione della Omnibus”.

Aggiunge Raffaella Milandri: “Un grazie infinite ai cittadini che hanno partecipato alla raccolta fondi. La società civile dimostra ancora una volta una incredibile forza, sensibilità e responsabilità. Ci auguriamo che questo ventilatore, il cui costo supera i 10 mila euro, sia parte integrante del ripristino dell’Ospedale Madonna del Soccorso alla normale operatività, che è desiderata da una ampia fetta di popolazione della provincia di Ascoli oltre che dai sambenedettesi. Che sia di buon augurio”.

Alla ufficializzazione della consegna del respiratore hanno partecipato per l’ospedale il Primario di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Giuseppina Petrelli, la Dottoressa Maria Laura Iachetti, la Dottoressa Elisa Antognozzi, la caposala Roberta Isopi, per la Omnibus, la Presidente Raffaella Milandri e il Segretario Myriam Blasini.

