E’ ora di sanificare gli ambienti della tua casa o della tua attività.

Con myFOG proteggi te stesso e gli altri in maniera veloce e sicura. MyFOG è un dispositivo generatore di nebbia ad alta pressione che, in pochissimi secondi, sanifica qualsiasi tipo di ambiente: negozi, bar, ristoranti, palestre, uffici, case, magazzini e molto altro.

Ha un’efficienza stimata di oltre 1700 volte superiore a un normale sistema detergente/igienizzante.

Con un solo ‘sparo’ riesce a saturare l’intero volume del locale arrivando a sanificare tutte le superfici e gli oggetti in essa contenuti. Grazie alla sua particolare formula consente di sanificare in pochissimi secondi qualsiasi tipo di ambiente, a partire da 0,50 centesimi al metro quadro.

Come funziona MyFog?

– Non tossico, non lascia residui: Il fluido che genera la formazione di nebbia non è tossico per persone e animali, non lascia residui nell’ambiente e non è corrosivo per materiali e generi alimentari e tessuti di qualsiasi genere.

– Personale specializzato: myFOG è un dispositivo in dotazione a personale qualificato per la sanificazione di Secursan, azienda del Gruppo Fi.Fa. Security Network.

– Facile e sicuro: myFOG è disponibile anche nella versione Plug and Play in kit con due radiocomandi compresi nella confezione. Basta collegare la spina e il dispositivo è pronto per sanificare gli ambienti.

Il servizio di teleattivazione con sanificazione può essere anche attivato dalla centrale operativa Fi.Fa. Security nelle ore di chiusura; assistenza 24 ore su 24 su tutti i prodotti e servizi.

