GROTTAMMARE – Vigili del Fuoco al lavoro alle prime ore del 27 maggio sulla costa.

A Grottammare, in via Ischia, auto in fiamme intorno alle 00.45. Una Ford Fiesta ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i pompieri per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio.

