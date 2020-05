MONTEPRANDONE – E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale in località San Donato a Centobuchi di Monteprandone.

L’importo complessivo a base d’asta è di 2.279.941,14 euro compresi gli oneri per la sicurezza di euro 37.272,18 e oneri aggiuntivi di euro 34.562,92 non soggetti a ribasso, esclusi oneri fiscali e il termine di esecuzione dei lavori e di 280 dalla data di consegna dei lavori.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 30 giugno 2020. Maggiori informazioni al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-25&atto.codiceRedazionale=TX20BFH11371.

“Con largo anticipo rispetto ai tempi previsti – spiega il sindaco Sergio Loggi – l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) ha pubblicato la gara per l’esecuzione delle opere. Ci avviciniamo, così, a grandi passi all’obiettivo di dotare il nostro territorio di una struttura bella, sicura, ad alta efficienza energetica e a basso impatto ambientale che riuscirà ad accogliere circa 100 bambini da 3 mesi a 3 anni di età”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.