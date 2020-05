Resteranno ancora chiusi il campetto antistante l’edificio scolastico, l’adiacente area giochi e l’area giochi per bambini in fondo al Viale

MASSIGNANO – Al via la seconda fase dell’emergenza Coronavirus a Massignano con la riapertura delle aree pubbliche.

In conformità a quanto previsto dal Dpcm 26 aprile e dalle norme regionali, a partire dal 4 maggio è consentito l’accesso alla spiaggia e ai luoghi pubblici, parchi, giardini pubblici condizionato però al rigoroso rispetto di quanto previsto dallo stesso Dpcm.

In particolare a Massignano saranno riaperti:

– Viale della Rimembranza

– Civico cimitero

– Spiaggia

Resteranno ancora chiusi il campetto antistante l’edificio scolastico, l’adiacente area giochi e l’area giochi per bambini in fondo al Viale.

Si ricorda che:

– È da evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici;

– Si deve adottare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

– È consentito svolgere individualmente, o con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

– Si raccomanda, soprattutto nei casi in cui non è possibile rispettare le distanze di sicurezza, l’uso di mascherine e guanti.

Come previsto dal Dpcm è importante rispettare le regole rigorosamente altrimenti sarà necessario chiudere di nuovo le aree pubbliche.

