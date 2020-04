Il Governatore annuncia la riapertura dei litorali per l’inizio del prossimo mese: l’assessore il giorno prima dichiarava il via libera, invece, ad inizio giugno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Coronavirus, importante notizia nelle ultime ore per i Comuni e cittadini della costa Picena e non solo.

Il 28 aprile, in una trasmissione Social, il Presidente della Regione Luca Ceriscioli ha fatto un annuncio importante su un tema che ha fatto discutere molto negli ultimi giorni: “Spiagge di nuovo aperte nelle Marche dal 4 maggio. Stiamo preparando un’ordinanza a riguardo dato che nella Fase 2 saranno permesse passeggiate in spazi aperti e ampi dove non ci sia pericolo di assembramento. Un’apertura necessaria, con le dovute misure di sicurezza ovviamente, anche per la ripresa della pesca sportiva dato che al molo ci possono essere dei disagi”.

Il Governatore, quindi, corregge l’assessore regionale Moreno Pieroni che soltanto il giorno prima, il 27 aprile all’Ansa, dichiarava che le spiagge avrebbero riaperto invece tra fine maggio e inizio giugno. Ma 24 ore dopo è arrivato il via libera per la settimana prossima.

E’ attesa nelle prossime ore l’ordinanza regionale sulla riapertura dei litorali con misure e regole da rispettare.

