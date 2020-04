MASSIGNANO – “Ho appena ricevuto una splendida notizia. Il nostro concittadino dopo oltre quaranta giorni di isolamento è risultato negativo al Coronavirus anche al secondo tampone ed è stato dichiarato guarito a tutti gli effetti“.

Queste le parole del sindaco di Massignano, Massimo Romani, il 18 aprile tramite una nota: “Durante questo periodo, con una certa apprensione, sono sempre stato in contatto con la famiglia e ne ho apprezzato la maturità e il senso civico con cui ha affrontato questa difficile situazione, nonostante fosse uno dei primi casi delle Marche e si conoscesse pochissimo l’evoluzione della malattia”.

Il primo cittadino aggiunge: “Tutto questo ci fa ben sperare per un ritorno alla normalità, non dobbiamo però abbassare la guardia e rispettare rigorosamente le regole per evitare nuovi contagi, così come tutti abbiamo fatto fino ad oggi”.

