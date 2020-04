Per spostamento non giustificato

GROTTAMMARE – Nella mattinata del 18 aprile i Vigili Urbani lungo la costa hanno già elevato una multa.

A Grottammare è stata sanzionata una donna residente a San Benedetto e “beccata” a passeggiare nel Comune adiacente senza una valida motivazione.

Non avendo una giustificazione plausibile per lo spostamento, come previsto dalle norme anti-Coronavirus, è stata sanzionata dalla Municipale.

