La diretta inizierà alle ore 15 di domenica 5 aprile.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una Domenica delle Palme del tutto eccezionale, a causa dell’emergenza coronavirus. Abbiamo così tentato di condividere con voi un evento a suo modo anche eccezionale, o almeno raro.

Lo abbiamo chiamato “San Benedetto Videodrone“: infatti trasmetteremo in diretta le immagini diffuse da un drone che sorvolerà alcune zone del centro cittadino. Per vederle sarà sufficiente collegarvi con questo articolo, che per l’occasione sarà in apertura della nostra home page, e con la nostra pagina Facebook, qui.

Commenteremo in diretta le immagini della città viste dall’alto e ci piacerebbe anche interagire con quanti vorranno commentare in diretta, in modo da creare uno scambio di immagini e di empatia anche se distanti a causa della situazione che tutti conosciamo.

Il drone ovviamente, ha tutti i requisiti normativi e tecnici necessari.

Ringraziamo Lorenzo Babini per la collaborazione e l’assistenza.

A dopo!

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.