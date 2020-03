Spezia e parole, spezia e storia, spezia e racconti di varia umanità e leggende. “Racconti di Zafferano” vuole assumersi l’oneroso compito di definire le spezia e saperla raccontare come meglio merita.

Un compito, “insidioso”, che non si fermerà infatti alla definizione classica, non si limiterà a spiegare che l’Oro Rosso non è solo una spezia aromatica, ma un mantra che spazia dalla medicina naturale all’arte di ogni tempo.

La particolarità di questo progetto sarà nell’approccio del racconto, che porterà in primo piano la storia della spezia, che è una storia di seduzione, mitologia, amori, sangue e luoghi comuni, provenienti da tutto il mondo e da qualsiasi tradizione. Un’iniziativa che parte da chi lavora la terra e studia la vita che con questo progetto vuole diventare un riferimento pratico per conoscere, esattamente come in un vocabolario, un mondo estremamente vasto e sconosciuto ai più comuni. In maniera semplice, diretta e concisa. Per realizzare quest’idea non ci si affiderà solo alle parole, ma per raccontare anche il fenomeno delle arti decorative si userà l’architettura e l’uso che in essa si faceva, degli ornamenti e dei colori. In questo caso all’architettura si sostituisce la cucina e, talvolta, la cultura quotidiana e la saggezza popolare.

Così questo percorso verrà accompagnato anche da disegni coloratissimi, evocando qualche tratto dal libro di Owen Jones del XIX secolo, la spezia si racconterà da sola,o quasi. Lì troveremo il costosissimo Zafferano puro e scopriremo che fu già raccontato da Aristofane e che, se si volesse andare oltre il classico risotto, è perfetto da abbinare a carni bianche e agrumi, torte, crostate, pane, briosce, gelato e molto altro ancora. Storia e cucina si intrecciano, si sostengono e si danno un senso vicendevolmente.

E anche questo sarà il senso di questo progetto: un’antologia di racconti gastronomici sui generis, con note a margine piene di sapori, racconti sulle produzioni, l’artigianalità tradizionale e sui contadini custodi Marchigiani.

