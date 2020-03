E’ stato condannato in via definitiva alla reclusione di un anno e sei mesi

PORTO SANT’ELPIDIO – Dovrà rispondere di fatti molto gravi un italiano, residente a Porto Sant’Elpidio, fermato dai carabinieri in questi giorni.

L’uomo è stato arrestato dai militari dopo essere stato condannato in via definitiva alla reclusione di un anno e sei mesi per minacce, lesioni aggravate e fuga da un incidente stradale avvenuto nell’ottobre 2010.

Inevitabilmente sono scattate le manette.

