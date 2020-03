Il nostro viaggio alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del territorio prosegue con un piccolo tesoro: quello rappresentato dall’azienda Zafferano Piceno che mette anima e corpo nella cura della varietà Crocus sativus (zafferano puro), che nasce e cresce sui colli di Acquaviva Picena, gioiello incastonato nel cuore della Provincia di Ascoli Piceno.

“Riscopriamo le antiche tradizioni ormai dimenticate, portando sulle nostre tavole un prodotto di altissima qualità, frutto della terra lavorata con amore, proprio come facevano i nostri nonni”. Questa è la mission di Zafferano Piceno, un mantra seguito per la produzione della spezia per eccellenza della cucina italiana, l’oro rosso conosciuto fin dall’alba dei tempi per le sue proprietà benefiche.

Zafferano Piceno, che ha conseguito il certificato di Eccellenza Italiana nel 2015, realizza splendidi vasetti di zafferano puro assieme a numerosi prodotti a base della prelibata spezia come biscotti, distillati, dolci, confetture e perfino bomboniere con consegne a domicilio e spedizioni gratuite. Potete accedere al loro shop online QUI mentre queste sono le loro “vetrine social” di FACEBOOK e INSTAGRAM.

Zafferano Piceno è partner del nostro contest “Gioca & Gusta”. L’azienda si trova in Via Aldo Moro, 8 63077 Monsampolo del Tronto (AP). Per info e ordini – Roberto: +39 342 85 05 712 Email: info@zafferanopiceno.it

