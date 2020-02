SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il nostro territorio è pronto a riabbracciare una vecchia amica.

In unica data regionale, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo, Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta portano in scena al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto la commedia Scusa sono in riunione… ti posso richiamare? scritta e diretta da Gabriele Pignotta. Penultimo appuntamento del cartellone realizzato da Comune e AMAT con il contributo di MiBACT Direzione Generale dello Spettacolo e Regione Marche e il sostegno del BIM Tronto, Scusa sono in riunione è prodotto da Artisti Associati e vede sul palco insieme ai protagonisti gli attori Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari e Nick Nicolosi. Aiuto regia Julie Ciccarelli, scene di Matteo Soltanto, costumi di Valter Azzini, musiche di Stefano Switala, luci di Pietro Sperduti.

La nota attrice spagnola in Riviera dopo aver girato nel 2015 la fiction Rai “Scomparsa” che ha ottenuto molti consensi in televisione con dati Auditel tanto soddisfacenti.

Il titolo racconta molto di questa commedia: una frase che si trasforma in tormentone, per la generazione dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere ed ironizzare su sé stessa.

Ex ragazze ed ex ragazzi che senza accorgersene sono diventati donne e uomini con l’animo diviso tra le ambizioni e i propri bisogni di affetto, ma anche in fondo persone portatrici sane di un fallimento sentimentale vissuto sulla frenesia di un’esistenza ormai dipendente dalla tecnologia che non lascia spazio ad un normale e sano vivere i rapporti interpersonali! Ma cosa succederebbe se queste stesse persone per uno strano scherzo di uno di loro si ritrovassero protagonisti di un reality show televisivo? La risposta rimane di proprietà di un pubblico che dopo avere riso di sé stesso si interrogherà a lungo sul senso di molti aspetti della sua vita.

La compagnia incontrerà il pubblico sambenedettese nel pomeriggio di domenica primo marzo alla Sala della Poesia di Palazzo Piacentini. Modera l’incontro Daniela Rimei di AMAT.

Inizio per entrambe le repliche, ore 20.45

