Le decisioni in vista della prossima giornata del campionato del girone B della Serie C

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nessuno squalificato per la Samb in vista della trasferta di Piacenza, mentre per i padroni di casa salterà il turno, per somma di ammonizioni, il giovane Marco Imperiale, difensore esterno.

Altri squalificati nel girone B della Serie C, sempre per somma di ammonizione, sono: Paolo Frascatore del Padova, Fabrizio Brignani del Cesena, Marco Comotto della Fermana, Nicola Malaccari del Gubbio, Luca Rigoni del Vicenza, Rabiu Riliwan Oyindam del Modena, Fausto Rossi della Reggio Audace, Cesare Ambrosini del Rimini, Ciro Sirignano della Virtus Verona.

