SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale in Riviera.

Il cartellone per i piccoli, “Una Domenica in famiglia”, promosso al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto dal Comune e dall’Amat con il contributo di MiBACT Direzione Generale dello Spettacolo e Regione Marche e con il sostegno di Bim Tronto, si chiude domenica 16 febbraio con “Casa de Tábua” di Teatro C’Art.

Un incontro inaspettato tra due mondi e rivela il lato buffo del quotidiano: lui con la sua casa viaggiante, lei con la sua casa sonora. Lui con il suo silenzio impacciato e morbido, lei con le sue abitudini precise e ritmiche. Lui è il clown André Casaca, brasiliano di nascita e italiano di adozione, tra i più importanti artisti di teatro corporeo; lei, Irene Michailidis, attrice e musicista italiana di origine greca.



Il loro incontro davanti allo sguardo del pubblico li rende ancora più assurdi, più fragili a tal punto che i martelli ballano per loro. Vedersi dalla terrazza ma non riuscire a trovarsi davanti alla porta, pulire casa, sognare, far colazione, darsi appuntamento sotto un lampione sopra una sedia e salutarsi.



“Casa de Tábua” è un incontro inaspettato tra suono e gesto che rivela il lato comico dell’uomo nel quotidiano. È un luogo immaginario ma per noi così reale, che se un giorno riprendessimo quel viaggio lo vorremo portare appresso proprio come le nostre case.



A guidare la drammaturgia, ma non sullo sfondo, le musiche di Erik Satie e del chitarrista e compositore franco tunisino Roland Dyens oltre a quelle – improbabili, curiose e bizzarre – che la Michailidis esegue suonando pianoforte, chitarra e oggetti di scena realizzati da Marie Eve De Paoli.



La regia, firmata da Casaca e Michailidis è assistita da Teresa Bruno e Stefano Marzuoli mentre scene e macchine sono di Rossella Geraldi e Silvano Costagli per C’Art Produzioni.



I biglietti di posto unico numerato a 8 euro (ridotto a 4 euro fino a 14 anni) sono in vendita alla biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini 1) aperta la domenica di spettacolo dalle ore 15.30.



Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.